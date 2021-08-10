Вакцина CoronaVac эффективна на 96% в предотвращении госпитализации от COVID-19, - исследование
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Минздраве напомнили, что CoronaVac - инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
"Это старая и хорошо изучена технология. Первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сегодня так работают некоторые вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.
Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения", - сказано в сообщении.
По состоянию на 10 августа Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech.
Почти 1,18 млн украинцев уже привились вакциной CoronaVac, которая предотвращает тяжелом течении болезни и спасает жизни.