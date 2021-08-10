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НАБУ ищет детективов под прикрытием

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НАБУ ищет детективов под прикрытием
Национальное антикоррупционное бюро объявило конкурс по отбору детективов НАБУ под прикрытием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.

"Нас часто спрашивают о детективах под прикрытием - их еще часто называют "агентами НАБУ". Но мы никогда не рассказываем о них. Поэтому единственный способ узнать, кто такой тайный "агент НАБУ" и чем он занимается - стать им. Эта возможность возникает не часто, и сегодня именно тот случай. Конкурс на детектива НАБУ под прикрытием открыт", - следует из сообщенния.

Детали относительно открытой вакансии можно найти по ссылке.

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  • Revty Vasya
    Чауса беріть! І витривалий і спритний і закони знає.
  • саша паламарчук
    боюсь , шо Ігорь Л в ході слідства вийде сам на себе. НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 7223
  • Підлога Маккартні
    С Игоря Л вышел бы не плохой детектив. Только жаль, что он из псих больницы строчит посты НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2036
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