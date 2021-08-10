НАБУ ищет детективов под прикрытием
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Национальное антикоррупционное бюро объявило конкурс по отбору детективов НАБУ под прикрытием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.
"Нас часто спрашивают о детективах под прикрытием - их еще часто называют "агентами НАБУ". Но мы никогда не рассказываем о них. Поэтому единственный способ узнать, кто такой тайный "агент НАБУ" и чем он занимается - стать им. Эта возможность возникает не часто, и сегодня именно тот случай. Конкурс на детектива НАБУ под прикрытием открыт", - следует из сообщенния.
Детали относительно открытой вакансии можно найти по ссылке.