Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси
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Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила в Twitter.
"Принято решение правительства об объявлении чрезвычайного положения на границе Латвии. Укрепление границы начинается немедленно" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь.