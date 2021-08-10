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Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси

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Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси
Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила в Twitter.

"Принято решение правительства об объявлении чрезвычайного положения на границе Латвии. Укрепление границы начинается немедленно" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь.

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  • Valery Greff
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  • Владимир Иванец
    Пулеметные точки надо вводить, а не положения. Имеете дело с новой формой агрессии.
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