Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода, цитирующая жительницу, которая уже полтора года пытается провести к себе домой интернет.
По словам собеседницы, полтора года заняло ожидание в очереди, когда же очередь подошла, от нее, помимо прочего, потребовали поклясться на священной для мусульман книге Коран о том, что она не будет пользоваться услугами VPN.
"А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать ", - говорит героиня материала.
Сообщается и о других случаях, когда чиновники требовали клясться. По сообщению, в одном из регионов страны клясться на Коране людей заставляет сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий филиал компании "Туркментелеком".
Практика принуждения граждан давать клятвы и присяги в Туркменистане широко распространена. В прошлом давать клятву верности родине требовали от всех граждан, начиная с детей.
В Туркменистане в настоящее время заблокированы многие сайты, социальные сети, а также ресурсы, предлагающие VPN-сервисы. Власть использует различные методы, чтобы граждане не использовали эту возможность для доступа в интернет.
VPN, или виртуальная частная сеть, часто используется для обхода блокировки, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированного сайта или сервиса. Кроме того, эти технологии защищают данные от тех, кто пытается узнать, чем пользователь занимается в интернете.