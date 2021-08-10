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Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет

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Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осуждает дрифт на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие уже видели видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И здесь даже дело не в пыльной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают. А, во-первых, в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых, - в отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", - написал Ткаченко.

Он также отметил, что в связи с этим обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании, а также заявил, что со своей стороны Министерство также выясняет, как такое стало возможным.

"Также очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников", - заявил Ткаченко.

Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.

Читайте также: Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Даже повторю слова умного человека.

    Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 3853
  • Gal
    Проблема не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
  • Підлога Маккартні
    Да что там расследовать то? Всеголишь восемерочку дрифтанули надпись, а могли шинами написать зеля чмо Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет - Цензор.НЕТ 2259
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