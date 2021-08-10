Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осуждает дрифт на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие уже видели видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И здесь даже дело не в пыльной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают. А, во-первых, в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых, - в отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", - написал Ткаченко.

Он также отметил, что в связи с этим обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании, а также заявил, что со своей стороны Министерство также выясняет, как такое стало возможным.

"Также очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников", - заявил Ткаченко.

Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.

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