МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму

В МИД Украины 10 августа вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ему выразили решительный протест в связи с рядом заявлений захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко по готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении МИД Украины.

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Также от белорусской стороны запросили пояснений словам Лукашенко, "которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича". В МИД отметили, что эта информация противоречит ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором эта инфомация отрицалась.

"Как безответственную и далекую от реалий пропаганду расцениваем риторику Лукашенко о "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси. Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А.Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", - уверены в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что "в Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным".

"Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", - добавили в МИД.

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Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что подумывает о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева.

Он отметил, что красная черта в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Беларусью.