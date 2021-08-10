Еврокомиссия увеличила до €70 млн пакет помощи в кампании вакцинации для стран Восточного партнерства

Европейская комиссия увеличила свой пакет помощи с 40 до 75 млн евро для ускорения кампаний по вакцинации ВИЧ COVID-19 в шести странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление на сайте ЕК.

"С помощью нового пакета помощи в размере 35 млн евро ЕС стремится существенно расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая расходы", - говорится в заявлении.

Как отмечается, эти средства являются дополнением к первому пакета поддержки в размере 400млн евро, запущенного в феврале.

Согласно заявлению ЕК, в рамках программы по всему региону были предоставлены более 11 млн единиц средств индивидуальной защиты, 12 тыс. лабораторных наборов, более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ, концентраторы кислорода и пульсоксиметры и более 20 000 наборов для ПЦР-тестирование .

Отмечается, что новый пакет помощи будет поддерживать, в том числе, и прямые закупки у производителей вакцин против COVID-19.

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