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Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

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Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба
Сегодня, 10 августа, сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • olele
    корінні народи - це ті, що не мають власних держав
    касаби наразі мають ре фе
    але так буде не завжди
  • Підлога Маккартні
    Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 739https://a.d-cd.net/RAAAAgDRWOA-960.jpg
  • tera
    Очень жалко когда человек не понимает , что означает коренные народы страны, причём любой страны (кстати как и пуйло ,судя по его реакции), и начинает , как ему кажется , высказывать умные вещи. Если интересует эта проблема почитай документы ООН о коренных народах.
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