Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба
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Сегодня, 10 августа, сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений", - подчеркнул он.