Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях
Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося безопасности на море.
"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии", - заявил Блинкен..
Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.
"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым - это Украина", - резюмировал Блинкен.