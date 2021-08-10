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Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры

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Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры
Согласно требованиям действующего законодательства, документы в приложении "Дія" не могут быть использованы без их владельца.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дія" спроектирована таким образом, что цифровые документы, согласно действующему законодательству, не могут быть использованы без их владельца ", - отметил Вискуб.

Замминистра подчеркнул, что приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, в частности для оформления кредита на других лиц. Он пояснил, что цифровые документы в "Дія" являются более безопасными для использования чем бумажные, ведь каждая е-копия документа заверяется электронной подписью с фиксацией точного времени и даты, когда она была предоставлена. Кроме этого, на каждой копии документа остается цифровая метка с информацией о том, кому именно была предоставлена ​​копия.

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По словам Вискуба, именно это помогло киберполиции разоблачить мошенническую схему по оформлению онлайн-кредитов на граждан в Днепропетровской области.

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Топ комментарии

  • Mykola Vovk
    Хрень полная!!!
    Мой друг специалист по кибербезопасности, в ФБ постоянно постит детали ситуации с женщиной, на которую взяли кредит через дию.
    И хоть в минцифре заявили, что ситуация решена, женщину прессуют коллекторы
  • макаренко юра
    Це вони про цю історію ?
    Аферисти за допомогою "Дія" повісили кредит на українку: розкрита нова схема

    Але кредит досі висить,проблема не вирішена.
  • Vyacheslav Nesterov
    в реальном мире следы крови на бумаге, размокшие чернила и отпечатки посторонних лиц - могут играть роль доказательства, что подписано под дулом ствола.. а в цифровом - как Гепа подписывал, когда в коме был - кто реально подписал - какая разница...
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