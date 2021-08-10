Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры

Согласно требованиям действующего законодательства, документы в приложении "Дія" не могут быть использованы без их владельца.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дія" спроектирована таким образом, что цифровые документы, согласно действующему законодательству, не могут быть использованы без их владельца ", - отметил Вискуб.

Замминистра подчеркнул, что приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, в частности для оформления кредита на других лиц. Он пояснил, что цифровые документы в "Дія" являются более безопасными для использования чем бумажные, ведь каждая е-копия документа заверяется электронной подписью с фиксацией точного времени и даты, когда она была предоставлена. Кроме этого, на каждой копии документа остается цифровая метка с информацией о том, кому именно была предоставлена ​​копия.

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По словам Вискуба, именно это помогло киберполиции разоблачить мошенническую схему по оформлению онлайн-кредитов на граждан в Днепропетровской области.