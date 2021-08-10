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Трое воинов ранены в результате обстрела российскими наемниками, состояние одного из защитников Украины - тяжелое, - ОТУ "Схід"

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Трое воинов ранены в результате обстрела российскими наемниками, состояние одного из защитников Украины - тяжелое, - ОТУ "Схід"
Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих - удовлетворительное", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны

Источник: 
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Топ комментарии

  • Олександр Науменко
    Одужуйте браття!
  • Иван Петров 46dae11c
    Заглянуло оно в шоколадный глаз и увидело там мир
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Коли хтось з чинної влади відповість за порушення Конституційних прав громадян України ????))))
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