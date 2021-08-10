Россия продолжает нарушать право на свободу совести в оккупированном Крыму, - Денисова

Администрация временно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова нарушает право крымчан на свободу вероисповедания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сотрудники ФСБ России во временно оккупированном Крыма после проведенных обысков у последователей религиозного объединения "Свидетели Иеговы" в Армянске открыли уголовные дела в отношении Александра Литвинюка и Александра Дубовенко. Мужчин обвинили по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности). В 2017 году Верховный суд России запретил церковь "Свидетели Иеговы", признав ее экстремистской", - отметила Денисова.

Кроме того, она отметила, что т.н. "коллегия Севастопольского городского суда", который подчиняется оккупационной администрации полуострова, оставила в силе приговор первой инстанции по делу Виктора Сташевского, который незаконно приговорен к шести с половиной годам за участие в деятельности "Свидетелей Иеговы".

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Денисова добавила, что к таким же срокам в марте 2020 года были безосновательно приговорены двое крымчан - Сергей Филатов и Артем Герасимов. Сейчас они отбывают наказание в ФКУ "ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области".

"РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров", - заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

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Также, по словам Денисовой, Россия игнорирует Женевскую конвенцию о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.

"Призываю международное сообщество продолжать санкционное давление для восстановления прав жителей временно оккупированного Крыма. Все последователи "Свидетелей Иеговы", заключенные из-за мирного осуществления своего права на свободу религии и убеждений, являются пленниками совести. Они должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, их приговоры - отменены, а все обвинения против них сняты", - резюмировала Денисова.

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