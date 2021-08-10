Выступления на негосударственном языке в театрах необходимо дублировать, - Креминь

Публичный показ театрального представления не на государственном языке в театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Вскоре большинство украинских театров откроют новые театральные сезоны. Учитывая это, хотел бы напомнить, что с 16 июля 2021 начала действовать 23 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует применение государственного языка в сфере культуры. Следовательно, языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - говорится в сообщении.

По словам языкового омбудсмена, публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления не на государственном языке в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

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