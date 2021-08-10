Возбуждено уголовное производство по факту убийства заключенных на оккупированном Донбассе, - прокуратура

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса. Речь идет об убийстве украинских граждан в Кировской исправительной колонии №33 на территории ОРДЛО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинские правоохранители установили, что 6 августа этого года в колонии на оккупированной территории Донецкой области неизвестные лица убили нескольких осужденных.

"Один из погибших - 42 летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного пока проверяется", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось,в колонии "ДНР" убили троих осужденных граждан Украины.

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