Возбуждено уголовное производство по факту убийства заключенных на оккупированном Донбассе, - прокуратура
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Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса. Речь идет об убийстве украинских граждан в Кировской исправительной колонии №33 на территории ОРДЛО.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украинские правоохранители установили, что 6 августа этого года в колонии на оккупированной территории Донецкой области неизвестные лица убили нескольких осужденных.
"Один из погибших - 42 летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного пока проверяется", - рассказали в прокуратуре.
Как сообщалось,в колонии "ДНР" убили троих осужденных граждан Украины.