Житель села на Черкасщине сорвал и сжег государственный флаг - ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция

В Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал и сжег флаг Украины. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в деревне Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджег.

Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

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