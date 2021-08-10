Недопуск невакцинированного от COVID-19 педагога к работе незаконен, - омбудсмен Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев напомнил, что недопуск невакцинированного педагога к работе в настоящее время является незаконным.

Как сообщил в Facebook омбудсмен, с 5 августа вступило в силу постановление правительства, по которому отныне, если в учебном заведении провакцинировались лишь 20% работников - в "желтом", "оранжевом", "красном" уровне эпидемической безопасности такое заведение будет обязано работать дистанционно, информирует Цензор.НЕТ.

"Как гражданин я поддерживаю вакцинацию и считаю, что вакцинировать нужно больше не только педагогов, но всех граждан в целом. Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся", - подчеркнул Горбачев.

Он отметил, что работник учебного заведения должен осознавать, что вакцинируясь, он способствует защите права, прежде всего своего, и всех участников образовательного процесса на жизнь и здоровье. Также он повышает шансы учебного заведения проводить образовательный процесс с нового учебного года большую часть времени очно, а не дистанционно. Ведь заведения не в "зеленой" зоне, в которых 80% работников не будут вакцинированы, должны работать дистанционно.

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"Длительное дистанционное обучение вновь может увеличивать образовательные потери, прежде всего среди учащихся начальной школы, для которых учиться дистанционно значительно сложнее", - написал Горбачев.

Однако, по его словам, надо осознавать (прежде всего - руководителям учебных заведений), что вакцинация педагогических работников не является обязательной: как и для всех остальных граждан она добровольна. Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.

"Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директоры не будут допускать их к работе", - предупредил Горбачев.

Омбудсмен добавил, что сейчас уровень вакцинации педагогов по Украине еще не является достаточным.

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