Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

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Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС
С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции воинов ООС, ранение получили три украинских защитника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.

В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

В результате вражеских обстрелов три украинских воина получили огнестрельные осколочные ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - тяжелое, двух других - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 146 взрывоопасных предметов.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Пліснява "тиша".
    Швидкого одужання нашим захисникам.
  • Володимир Мілославський
    Треба воювати. Не у відповідь, а на упередження. Не відбиватися, а тримати ініціативу, планово відвойовувати, знищувати живу силу і техніку в тилу, вести диверсійну боротьбу і тд. Оце "перестать стрєлять" - мальчіш-плохіш. Зрада тобто. Ніякого перемир'я немає, тільки підриває бойовий дух. Розумно, без псіхів і штурмовщини, але методично і постійно - щоб видно було перевагу - у тактиці, стратегії, просуванні вперед, нанесенні втрат у живій силі і техніці. Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Парни все это говно уже знают, но они из другого теста и из нашей страны.
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