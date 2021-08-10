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Госстат назвал средние рост и вес жителей Украины

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Госстат назвал средние рост и вес жителей Украины
Государственная служба статистики назвала средний вес и рост мужчин и женщин, живущих в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госстата.

Средние рост и вес мужчин и женщин в Украине составляют 175 сантиметров и 80 килограммов (мужчины) и 164 сантиметра и 71 килограмм (женщины).

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,9%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,5%.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    В среднем это соответствует действительности. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 7864
    Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 3341
  • Eight Wonder 56eae116
    А среди дупутатов, какой % Зажирения, 146?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Суперстадія ожиріння ,це Альона з Альоною ,не лише дупи ,але і мізків !!!)))
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