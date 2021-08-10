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Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос

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Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос
Среди всех государственных и общественных институтов страны украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 10 августа результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

ВСУ доверяют 68,3% опрошенных.

Также среди лидеров в рейтинге доверия украинцев – волонтерские организации (63,6%), церковь (63,5%) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61,4%).

Помимо этого, украинцы выражают доверие главам своих городов (поселков или сел), в которых проживают (57,1%), Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины (53,6%), добровольческим батальонам (53,5%), городскому или сельскому совету населенного пункта, в котором проживают (51,4%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы выражают ко всем политикам и чиновникам чаще недоверие, чем доверие, – опрос Центра Разумкова

Топ комментарии

  • Виноградарь
    І вірно робимо.
    Слава Україні та її ЗСУ!!!
  • Apollo ee48865f
    А тому військовий переворот та захоплення влади військовими є доволі оптимальним варіантом виправлення ситуації із руйнівними діями зеленського та його режиму
  • Super Gut
    А задолженность по зарплатам больше миллиарда? А отсутствие закупок нового вооружения уже 2 года? А уничтожение впк и ракетной программы? зе-упырь должен висеть на столбе за свои преступления против ВСУ
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