Местные власти Львова и Ривного обещают выделить олимпийцам-медалистам квартиры
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Львовского горсовета, об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет", – сказал мэр.
Он отметил, что в этом году Львов готовит три квартиры для олимпийцев – завоевавшей серебро велогонщице Елене Стариковой и получивших по бронзе борчихе Алле Черкасовой и каратисту Станиславу Горуне.
"На сегодня любая олимпийская медаль – критически ценна, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые помещения", – сказал Садовый.
Аналогичные награды получат призеры Олимпиады из Ривного, сообщил в Telegram председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.
"На ближайшей сессии областного совета вынесем вопрос о выделении финансирования на покупку квартир для (пловца) Михаила Романчука и (стрелка) Олега Омельчука", – написал он.
Чиновник сообщил также, что бассейн в ДЮСШ №2 Ривном, в котором начинал заниматься Романчук, будет в следующем году реконструирован в рамках программы "Большое строительство".