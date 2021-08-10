Местные власти Львова и Ривного обещают выделить олимпийцам-медалистам квартиры

Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, получат от мэрии Львова в подарок квартиры. Также квартиры в Ривном обещаны главой ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Львовского горсовета, об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет", – сказал мэр.



Он отметил, что в этом году Львов готовит три квартиры для олимпийцев – завоевавшей серебро велогонщице Елене Стариковой и получивших по бронзе борчихе Алле Черкасовой и каратисту Станиславу Горуне.



"На сегодня любая олимпийская медаль – критически ценна, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые помещения", – сказал Садовый.



Аналогичные награды получат призеры Олимпиады из Ривного, сообщил в Telegram председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.



"На ближайшей сессии областного совета вынесем вопрос о выделении финансирования на покупку квартир для (пловца) Михаила Романчука и (стрелка) Олега Омельчука", – написал он.



Чиновник сообщил также, что бассейн в ДЮСШ №2 Ривном, в котором начинал заниматься Романчук, будет в следующем году реконструирован в рамках программы "Большое строительство".





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