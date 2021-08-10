Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Участниками схемы следствие считает 8 человек:

- заместителя Николаевского городского головы

- первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета;

- директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

В 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Как установило следствие, заместитель мэра Николаева и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами - директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.





Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам сообщено о подозрении. Всем восьми участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Следствие предполагает, что заместитель мэра Николаева пытался покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинском-венгерской границе.

Мэра Николаева также повесткой вызван в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.