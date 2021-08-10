Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева изъяла автомобили (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что сведения по факту "дрифта" в пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.
"Первоочередными следственными действиями установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали", - сообщили в прокуратуре.
Там напомнили, что монумент Богдану Хмельницкому - памятник искусства XIX века, а расположенный рядом Софийский собор - памятник архитектуры ХI века и входит в Список наследия ЮНЕСКО.
"По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению.
Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - говорится в сообщении.
Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец добавила в Facebook, что по состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия.
Напомним, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 10 августа. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.