Угрозы белорусского диктатора Лукашенко требуют жесткой реакции украинской власти, - "ЕС"

Последние заявления так называемого "президента" Беларуси Александра Лукашенко, в которых он прибег к прямым угрозам Украине и намекам на признание незаконно оккупированного РФ Крыма, требуют жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Лукашенко фактически легитимизирует так называемые "республики ЛДНР", ведь Беларусь признала незаконные документы, позволив въезд на свою территорию по так называемым "паспортами" и с номерными автомобильными знаками с оккупированных Российской Федерацией регионов.

Российские спецслужбы и военные формирования давно чувствуют себя на территории Беларуси как дома. Создание единого союзного государства РФ-Беларусь представляет прямую угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины. Наша фактическая граница с государством - агрессором увеличивается на треть", - подчеркивают в "ЕС".

Также отмечается, что агрессивные намеки диктатора Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий.

"Не выдерживают никакой критики призывы Лукашенко о так называемых прямых переговорах с главарями боевиков "ЛДНР". Это публичное подыгрывание кремлевским сценариям подтверждает серьезность угроз на нашем северной границе", - заявляют в партии.

"Европейская Солидарность" призывает украинскую власть к адекватной, оперативной и жесткой реакции. Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих. Украина должна присоединиться к санкционной политики стран Запада против Лукашенко.

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В "ЕС" напоминают, что именно во времена президента Зеленского фракция "Слуга народа" проголосовала за закупку белорусской электроэнергии, правительство Зеленского покупало энергоносители, фактически финансируя диктаторский режим. И сегодня есть большой риск возврата к этим схемам.

"Настаиваем, что на первом своем заседании в сентябре Верховная Рада Украины проголосовать инициативы "ЕС" о полном запрете закупки электроэнергии из РФ и Беларуси. В условиях фактической экономической войны, объявленной Лукашенко Украине, следует максимально отказаться от белорусского экспорта", - говорится в заявлении.

В "ЕС" считают, что своим выступлением Лукашенко еще раз подчеркнул, что сегодня Беларусь не является нейтральной страной, а работает полностью в фарватере Кремля. Поэтому площадку переговорв ТКГ необходимо переносить.

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"Украинская власть, представители которой нередко позволяют себе некорректные и недипломатичные заявления в адрес наших международных партнеров с ЕС и США, одноко не научилась жестко и действенно реагировать на оскорбления в сторону Украины со стороны диктаторских режимов и неадекватных правителей", - отмечают в "Евросолидарности".

"Должны четко понимать, что так называемый "президент" Лукашенко год назад исчез как самостоятельный политик. Его устами говорит Кремль. Его действия - это указания Путина. Его враждебные намерения и угрозы является ничем иным, как намерениями и угрозами российского агрессора. Поэтому за слова Лукашенко должен отвечать и Путин. Украинской власти следует активизироваться и донести этот сигнал и понимание до наших западных партнеров", - акцентировали в "ЕС".