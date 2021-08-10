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"Нацкорпус" заявил, что представил доказательства невиновности задержанных СБУ ветеранов в Харькове

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"Нацкорпус" заявил, что представил доказательства невиновности задержанных СБУ ветеранов в Харькове
В материалах дела, по которому Служба безопасности Украину 5 августа арестовали семерых ветеранов полка "Азов", отсутствуют какие-либо доказательства их вины.

Об этом заявил адвокат задержанных Евгений Самойлов во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Самойлова, все изъятое при обысках оружие официально зарегистрированно, а изъятые деньги не содержат признаков незаконного происхождения, о чем во время задержания заявляли сам сотрудники СБУ. Также в деле отсутствует экспертиза голосов на аудиозаписях, которые СБУ предоставила СМИ, таким образом невозможно утверждать, кто именно говорит. А само дело по своей подследственности относится к ведению Нацполиции, а не СБУ.

По мнению руководителя штаба "Национального Корпуса" Максима Жорина, обыски и аресты являются политическими преследованиями, которые СБУ осуществляет по заказу Офиса президента Владимира Зеленского.

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"Почему это происходит - ответ очень прост: потому что Зеленский готовит капитуляцию. Его новый политический сезон начнется с вопросов Донбасса, формулы Штайнмайера, вытекающих отсюда вопросов федерализации Украины, выборов на неподконтрольных территориях ", - сказал Жорин. По его мнению, это только начало преследований и в дальнейшем оно коснется всего проукраинского сообщества.

"Нацкорпус" анонсирует на 14 августа акцию протеста у Офиса Президента, куда созывает всех, кто имеет четкую проукраинскую позицию.

Также смотрите: Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ну да, а Малюта\Боцман ни разу не является агентом рашенскиз спецслужб.
  • Ustym Karmaliuk
    щоб вас хтось підтримав, спочатку вибачіться перед Порошенком, за усю свою мишину возню проти нього.
  • 18c49ed2
    Так за то деньги заплочены, а тут нужно даром унижаться.
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