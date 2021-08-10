Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности

Сэкономив на электроэнергии в среднем 40 грн в месяц, потребитель будет вынужден заплатить гораздо больше за товары и услуги, которые подорожают из-за роста цен на электроэнергию для промышленности.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что проект постановления правительства предусматривает снижение цены для бытовых потребителей на 24 копейки - с 1,68 грн/кВтчас до 1,44 грн/кВт час. Новые цены должны начать действовать с 1 октября.

"Угроза роста цены на электроэнергию для промышленности, а следовательно - цены товаров и услуг. Несложный расчет показывает, что при 40 млрд кВтч потребления электроэнергии бытовыми потребителями в течение года, дефицит средств, возникнет от снижения цены на электроэнергию на 24 копейки, составит 9,6 млрд грн. Покрываться этот дефицит в новом ПСО за счет операторов систем распределения. Чем это грозит? А тем, что произойдет повышение тарифа, а следовательно - и конечной цены на электроэнергию для бытовых потребителей", - пишет Буславец.

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Экс-министр энергетики предполагает, что снижение тарифа также может привести к сокращению расходов на ремонт электросетей, которые изношены на 70%, а это повлечет за собой рост числа аварийных отключений.

"Текущие цены на электроэнергию для населения в Украине и так самые низкие в Европе. Так, киловатт час в странах ЕС в среднем стоит 6,6 грн, в то время как в Украине - 1,68 грн при рыночной цене на электроэнергию более 4 грн/кВтч. В таких условиях надо было бы делать наоборот - снижать объем перекрестного субсидирования, постепенно приводя цену на электрическую энергию для населения к рыночной. И защищать при этом наиболее уязвимые категории потребителей", - подытожила Буславец.

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