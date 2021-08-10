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Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко. ФОТО

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Обычно оккупанты используют мины ПОМ-2 без маркировки. Но в этот раз на крестовине одной из них остался код Саранского федерального казенного предприятия РФ.

Об этом пишет в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя из мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции в Горловкой", - сообщил он.

По словам Цаплиенко, последнюю модификацию этой мины можно устанавливать вручную. Она автоматически приводится в боевое положение и выбрасывает 4 нитки - датчики цели. Прикосновение к любой из них приводит к взрыву.

Производят эти мины только в России, и на вооружении они есть только у вооруженных сил РФ.

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"Обычно на Донбассе россияне используют ПОМки без маркировки. Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носителе мины - никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод", - пишет военкор.

Цаплиенко добавил, что мина автоматически становится доказательством военных преступлений РФ.

"А следовательно, надеюсь, ее увидят и в Международном уголовном суде", - подытожил он.

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Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 01
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 02
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 03
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 04
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 05

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Топ комментарии

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Я вас уверяю, что россиянам абсолютно пофиг. Как и Меркельше с Макароном. Россиянцы и в 2014 на тяп-ляп закрашивали номера на танках, при этом сажая туда плосколицых, как бубен, бурятов. И так сойдет.
  • 18c49ed2
    Ай молодца ! Ни разу не спалились по тупому.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Что характерно, рабсияне никогда не палятся... Они всегда, от слова "всегда", обсираются, причем регулярно.
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