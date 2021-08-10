Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл

Глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

Среди прочего, он выразил уверенность: "Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований".

Кроме того, Кирилл заверил, что "сочувствовал" спортсменам из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран, "составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину".

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Отметим, что российская пропаганда постоянно заверяет, что спорт вне политики, и это повторяют некоторые украинские спортсмены, связанные с РФ. Так, украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов". Это произошло после критики украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.

Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам. Из этого Россия разогнала скандал, обвиняя судей в предвзятости по политическим мотивам. Украинская судья международной категории Лидия Виноградная объяснила, за счет чего победила представительнаца Израиля.