МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию
Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Польша положительно оценивает украинскую дипломатическую инициативу "Крымской платформы".
"Мы считаем чрезвычайно важным сохранение в повестке дня вопроса о незаконной оккупации Крыма Россией как важного пункта международных дебатов. Эта инициатива дает возможность Польше и международному мнению выразить поддержку Киеву. Таким образом, мы можем вместе выразить свой протест против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы ожидаем, что платформа станет активной и постоянной формой давления на Россию для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 10 августа участие в саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа, уже подтвердили участники от 37 стран.
От Польши на мероприятие приедет президент Анджей Дуда.