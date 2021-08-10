МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию

Официальная Варшава надеется, что "Крымская платформа" станет "активной и постоянной" формой давления на Россию до восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Польша положительно оценивает украинскую дипломатическую инициативу "Крымской платформы".

"Мы считаем чрезвычайно важным сохранение в повестке дня вопроса о незаконной оккупации Крыма Россией как важного пункта международных дебатов. Эта инициатива дает возможность Польше и международному мнению выразить поддержку Киеву. Таким образом, мы можем вместе выразить свой протест против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы ожидаем, что платформа станет активной и постоянной формой давления на Россию для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 10 августа участие в саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа, уже подтвердили участники от 37 стран.

От Польши на мероприятие приедет президент Анджей Дуда.