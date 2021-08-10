Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО
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В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники совместно с таможенниками выявили незаконную перевозку партии швейцарских часов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"У гражданина США во время осмотра ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки "Ролекс". По предварительным данным сумма оценки составляет более 100 тыс. евро", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Госпогранслужбе, мужчина, вероятно, перевозил часы с целью дальнейшей реализации на территории Украины.
Работники таможни часы изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.