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Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО

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Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО
В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники совместно с таможенниками выявили незаконную перевозку партии швейцарских часов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"У гражданина США во время осмотра ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки "Ролекс". По предварительным данным сумма оценки составляет более 100 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, мужчина, вероятно, перевозил часы с целью дальнейшей реализации на территории Украины.

Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба 01

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Работники таможни часы изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

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