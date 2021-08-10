Главные новости дня: американская ПВО в Украине, дрифт на Софийской площади
Резников предложил США разместить в Украине ПВО
"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал он на встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.
На предложение отреагировали в России: в Госдуме и Совете Федерации РФ его назвали "провокацией".
Свежие рейтинги
Согласно опросу Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, за Тимошенко - 10,9%, за Смешко - 6%.
Что касается партий, "Слуга народа" могла бы получить 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%.
Скандал с дрифтом на Софийской площади
Ранним утром на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и собирается изъять автомобили.
В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал "Конституции" Пилипа Орлика
Документ доставили в Софию Киевскую и выставят там для просмотра.
Стали известены средний рост и вес жителей Украины
По данным Госстата, для мужчин средний рост составляет 175 см, а вес - 80 кг. Женщины в Украине весят в среднем 71 кг, а их рост - 164 см.