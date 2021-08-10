Новости • Коронавирус и карантин

Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард

10 26647
Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард
В условиях циркулирования штамма COVID-19 "дельта" достичь коллективного иммунитета у населения представляется невозможным.

Об этом заявил британской парламентской группе по коронавирусу директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вариант "дельта" будет все еще заражать людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... а у нас нет чего-либо, что бы полностью остановило такую передачу вируса", - сказал он.

Таким образом, резюмировал Поллард, невозможность остановить передачу COVID-19 при помощи вакцин делает "мифическим" достижение порога коллективного иммунитета.

В то же время профессор высказал сомнения в необходимости дополнительной "бустерной" дозы вакцин. Он отметил, что, хотя уровень антител, полученных после вакцинации, со временем падает, человеческая иммунная система "помнит" о вакцинации десятилетиями, демонстрируя определенный уровень защиты.

Смотрите: Ромов вакцинируют на Закарпатье. ФОТОрепортаж

"Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации", - заключил Поллард.

Топ комментарии

  • Alexandr Mamon
    Лично вам нужен врач совсем иного профиля, и с вирусологией он не имеет ничего общего..
  • ПанСан
    Какой коллективный иммунитет? Формируют стадную реакцию. И пока успешно.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 8121 я чет не понял !? Вакцинируемый может так же само как и не вакцинируемый - заболеть, быть переносчиком Дельты, болеть в легкой форме, и тяжело болеть тоже и даже умереть от вирусняка, и еще главное - те кто вакцинировался еще и могут умереть от самой вакцины и ее побочек !!! ............Да уж....Не хилая перспектива вакцинации !!! Дальше как-то без меня...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости