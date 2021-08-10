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Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая

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Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая
В киевском университете имени Карпенко-Карого проверят информацию о возможных сексуальных домогательствах со стороны 75-летнего актера и преподавателя Владимира Талашко.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Галина Миленькая, передает Цензор.НЕТ.

"Я об этих фактах узнала вчера, до тех пор никто об этом (домогательствах к студенткам со стороны Талашко. - Ред.) не слышал. С 1 сентября заработает рабочая группа, которая будет выяснять причины такого инцидента и изучать факты, размещенные студентками и выпускницами в Фейсбуке. Группа заработает с 1 сентября, потому что почти все преподаватели в отпусках. Мы им прислали материалы, которые нашли. В состав группы вошли все проректоры, заведующие кафедр и наши юристы, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления, как по театральному искусству, так и из Института экранных искусств", - говорит она.

По словам Миленькой, Талашко находится в отпуске до 29 августа, а с 1 сентября его отстранят от работы со студентами на время проверки.

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"Мы надеемся, что расследование будет проходить в сжатые сроки, ведь Талашко набрал первый курс. Пока его есть кем заменить. Сколько мы будем выяснять причины, я точно не могу сказать. Здесь слово определенных лиц против слова Талашко. Вчера мы с ним связались и он категорически опровергает все обвинения, изложенные в сообщениях в соцсети", - говорит она.

Миленькая призвала пострадавших прийти к их рабочей группе и лично пообщаться, а также написать официальное заявление в полицию/Министерство культуры, чтобы у комиссии было больше рычагов.

"Университет против любых проявлений харассмента, домогательств и насилия как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Мы заинтересованы в установлении истины, мы будем взаимодействовать с Минкультом", - уверяет исполняющая обязанности ректора КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Она заявила, что ранее никаких заявлений от студенток в университет не поступало.

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"Одна из выпускниц говорит, что неоднократно обращалась в деканат и сообщала о домогательствах со стороны Талашко. Мы опросили работников деканата - они сказали, что за 43 года к ним не было ни одного подобного обращения. Если не приняли в деканате - можно обратиться в канцелярию или к руководству. Но там отрицают, что такие заявления поступали. В конце концов можно было обратиться в студенческий совет, но студенческая община также опровергла - говорят, что не слышали о фактах домогательств от студентов. Нам сложно это выяснять, но мы будем это делать", - сообщила Миленькая.

Напомним, 75-летнего актера и режиссера, преподавателя Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в систематических домогательствах к студенткам и абитуриенткам, в частности, несовершеннолетним.

Минкульт пообещал провести расследование инцидентов.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    крепкий старик 75 лет Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая - Цензор.НЕТ 4951 - я бы проверил студенток на детекторе лжи..
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Суки, от..битесь от заслуженного человека. За роль Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", за работу с легендой Леонидом Быковым... За, *****, помешанных на деньгах мамашек будущих "актрис". Все реально представляют себе домогательства 70 летнего мужчины? ЛЮДИ???
  • Lyk Omore
    Фильм как раз правдивый, и показывал роль украинцев в Победе. Потому наверно его и выбрали для скандала в Украине. Чтобы опорочить. Ну, посмотрим результаты расследования.
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