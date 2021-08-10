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Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади

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Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади
Компания признала, что не выполнила всех необходимых процедур и пообещала сделать все возможное, чтобы "восстановить теплые отношения с городом".

Об этом говорится в заявлении Red Bull, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Red Bull Украины приносит извинения жителям Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром происходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения", - говорится в заявлении.

Компания отметила, что сейчас по ее распоряжению продолжается уборка следов дрифта на мостовой.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", - добавили в пресс-службе Red Bull UA.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили. 

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    У всьому цьому найважливішим є те, що це ганебна неповага місця де все відбулося.
    Справа не в матеріальних збитках, а у нахабстві яким чином все це відбулося.
  • Aleks_15
    да кому нужны извинения гнид, штрафы с каждого или пусть моют сами
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    тут даже дело не в отмытии брущатки а в том что эти я даже затрудняюсь как их назвать - моральные уроды что ли практически провели акт вандализма на одной из центральной площади столицы , отмывать они будут - пусть языками вычищают
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