Новости

"Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

4 88311
"Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1. Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 27 минуте Траоре вывел "Шахтер" вперед. На 77 минуте Маркос Антонио удвоил преимущество "горняков". На 90 минуте благодаря голу Хейнена бельгийцы один мяч отыграли.

Поскольку в первом матче "Шахтер" также победил со счетом 2:1, то по сумме двух матчей украинский клуб прошел в следующий раунд отбора.

Также смотрите: "Шахтер" обыграл на выезде бельгийский "Генк" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. ВИДЕО

В раунде плей-офф ЛЧ "Шахтер" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехия).

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валерій Синиця
    это ещё что! Вот Яремчук в составе Бенфике спартаку забил рикошетом от двух поленьев!!!
  • igor mandiur
    С такой игрой с "Монако" лучше не связываться. Не отмоются!
  • Виталик Головченко
    нормальный матч вышел, ждем игру с Монако, будет очень интересно на фоне такого соперника посмотреть на шахту)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости