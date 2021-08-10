Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке
Об этом пишет российское издание "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в ночь на 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибший — 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.
Уголовное дело об убийстве было возбуждено только 6 августа. 10 августа, после того как многие местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что на причастность к инциденту проверяют Редькина, его пресс-служба выпустила официальное заявление от его имени: депутат признался в убийстве, но заявил, что это был несчастный случай.
"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - заявил Редькин.
Местные СМИ пишут, что на свалку депутат приехал, чтобы поупражняться в стрельбе, а сам он при этом, возможно, был пьян.
Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве (105 УК РФ), но теперь депутата могут обвинить в причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). По этой статье максимальное наказание составляет два года лишения свободы. 10 августа депутат был задержан, меру пресечения ему выберут 11 августа.
Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основным его активом является компания "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы. В законодательном собрании Камчатского края Редькин заседает с 2007 года.