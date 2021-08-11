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Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально

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Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально
Госсекретарь США Энтони Блинкен во заявил, что назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен.

Таким образом Блинкен подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о назначении Хохштейна.

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Хохштейн в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта. С С 2014 по 2017 год он работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году Хохштейн вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    К таким новостям отношусь скептически. До выборов "козак Байда" тоже обещал х.у.й.л.у много чего нехорошего.
  • ПанСан
    В день открытия будет резать ленточку тупыми ножницами вдоль. Ох и намаются с ним немцы. Джо Безжалостный.
  • Myroslav Hrabovsky
    Нагадує історію з Болтоном. Як казав Трамп, він його прийняв на роботу, бо дуже просив його агенті і Болтон сидів без роботи довгий час. Коли його вигнали, він відразу написав книгу (вони всі написали по кризі!) де набрехав про Трампа з надією, що йому заплотять. Всі ці «спеціалісти естабліщменту» звичайні чиновники на винайм. Не робіть із мухи слона.
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