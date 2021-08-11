Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен.
Таким образом Блинкен подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о назначении Хохштейна.
Хохштейн в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта. С С 2014 по 2017 год он работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году Хохштейн вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.