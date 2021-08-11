УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не будут принимать участие в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей.

Об этом заявил на брифинге управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, информирует Цензор.НЕТ.

По словам митрополита Антония, "верующие не поймут", если представители УПЦ МП будут присутствовать на одних мероприятиях с патриархом Варфоломеем.

"Поэтому можем сказать однозначно - на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, а не будет представителя УПЦ (МП. - Ред.)", - подытожил митрополит Антоний.

Как известно, Украина в тридцатую годовщину Независимости ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея - первого за 13 лет. В марте Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину в августе и принять участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости. Официальные даты визита пока неизвестны.

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Напомним, 9 января 2019 года члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 14 января Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.

3 февраля 2019 года в Софии Киевской во время божественной литургии прошла церемония интронизации главы Православной церкви Украины Епифания. Эта церемония завершила все процедуры, которые утверждали автокефалию ПЦУ.

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После предоставления Томоса Православной церкви Украины УПЦ МП имеет статус автономной церкви и обладает меньшими правами, чем автокефальная церковь - ПЦУ.