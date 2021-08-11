УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея
Об этом заявил на брифинге управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, информирует Цензор.НЕТ.
По словам митрополита Антония, "верующие не поймут", если представители УПЦ МП будут присутствовать на одних мероприятиях с патриархом Варфоломеем.
"Поэтому можем сказать однозначно - на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, а не будет представителя УПЦ (МП. - Ред.)", - подытожил митрополит Антоний.
Как известно, Украина в тридцатую годовщину Независимости ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея - первого за 13 лет. В марте Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину в августе и принять участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости. Официальные даты визита пока неизвестны.
Напомним, 9 января 2019 года члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 14 января Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
3 февраля 2019 года в Софии Киевской во время божественной литургии прошла церемония интронизации главы Православной церкви Украины Епифания. Эта церемония завершила все процедуры, которые утверждали автокефалию ПЦУ.
После предоставления Томоса Православной церкви Украины УПЦ МП имеет статус автономной церкви и обладает меньшими правами, чем автокефальная церковь - ПЦУ.