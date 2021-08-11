Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России

Компания "Фейсбук" сообщила о закрытии сети противников вакцинации, которая распространяла ложные сообщения о прививках от COVID-19 и работала главным из России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт компании.

Всего закрыты 65 учетных записей в Facebook и еще 243 учетные записи в Instagram. Эту сеть, связанную с зарегистрированной в Великобритании фирмой Fazze, назвали "прачечной дезинформации".

Сеть, созданная в 2020 году, продвигала антивакцинаторские утверждение, направленные в первую очередь на Индию и Латинскую Америку и в меньшей степени на США. В частности, она утверждала, что вакцина против COVID-19 превращает людей в обезьян.

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