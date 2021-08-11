В Лондонском Тауэре появился первый в Великобритании украиноязычный аудиогид. ВИДЕО

В рамках проекта культурной дипломатии и по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в Лондонском Тауэре запустили первый в Великобритании украиноязычный аудиогид

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"В октябре 2020 супруга президента, находясь в Лондоне, присутствовала при подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого аудиогида на украинском языке в Великобритании. Сегодня во всемирно известном Лондонском Тауэре появилась возможность прослушать экскурсию на украинском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск первого такого аудиогида в Великобритании - это важный шаг для популяризации украинской культуры и открытие новых возможностей для украинцев, которые живут за рубежом или путешествуют в другие страны.

"За последний год, начиная с июня 2020-му, несмотря на сложную ситуацию во всем мире и неустанную борьбу с коронавирусом, нам удалось распространить украинский язык по 27 локациям, запустив аудиогиды в самых известных культурных памятниках планеты. Уверена, что это только начало нашей большой миссии. Есть еще множество интересных мест в мире, где вскоре будет звучать украинский язык", - отметила Зеленская.

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Ранее сообщалось, что первая леди инициировала запуск украиноязычных аудиогидов во Франции, Черногории, Швеции, Дании, Узбекистане, Италии, Кении и других странах мира.