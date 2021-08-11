Силовики задержали в Минске двух журналистов телерадиокомпании ORF. МИД Австрии выразил протест
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель министерства иностранных дел в Вене.
"Австрийский МИД подтверждает, что австрийская журналистка и ее оператор вчера краткосрочно были задержаны белорусскими полицейскими, они устанавливали их личность. Австрия незамедлительно выразила белорусским властям протест против этих действий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подобные шаги сотрудников правоохранительных органов в Минске "неприемлемы".
"Мы ожидаем, что журналисты смогут выполнять свою работу беспрепятственно и свобода прессы будет полностью обеспечена", - добавил он.
Между тем в милиции Минска опровергли информацию о задержании австрийских журналистов 9 августа.
"Никаких журналистов вчера в Минске не задерживали", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Ранее правозащитный центр "Весна" сообщил, что в понедельник на площади Независимости были задержаны оператор и журналист австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих. По информации правозащитников, их задержали "сотрудники в штатском".
"Дальнейшее местонахождение журналистов неизвестно", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны".