В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 10 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 122 новые подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 31).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 648 человек;

летальных случаев - 25;

выздоровели - 1 160 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 23 633 человека,

методом ИФА - 8 963 человека,

экспресс-тестами - 20 604 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 261 354 человека;

выздоровели - 2 193 752 человека;

летальных случаев - 53 149;

проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях", - рассказали в Минздраве.







