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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 10 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 122 новые подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 31).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 госпитализированы - 648 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 летальных случаев - 25;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 160 человек;

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 23 633 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 963 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 20 604 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 заболели - 2 261 354 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 193 752 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 149;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 14

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Топ комментарии

  • PVol 69
    53149 людей померло, маючи ковід, за півтора роки пЛандемії. Тобто в середньому за рік 53149:1.5=35433 людей за рік.

    Навіть якщо ми пристанемо на точку зору офіційної статистики, мало це чи багато?
    Смертність в Україні - 15 людей на 1000 жителів за рік. Офіційно у нас живе 42 млн, отже смертність за рік = 15 х 42000 = 630 тис.чоловік.
    Враховуючи, що офіційно померлі від ковіду мали супутні хвороби, від яких вони і так померли б в межах цього або наступного року (онкологію, серцево-судинні гострі стани, туберкульоз, імунні дисфункції і т.д), про що говорить тоді нам ця офіційна (!) підкреслюю статистика?

    Про те, що має місце спланована у світовому масштабі акція, покликана вкрасти нашу свободу. І вільні люди у світі бунтують, не даючи вкрасти свою свободу. А наші дебіли вдягнули намордники і ходять, як ідіоти-раби. А тролі за шматок хліба в Інтернеті захищають пЛандемію і заходи, що обмежують нашу свободу і забирають здоров'я.
  • Eugen Mk
    Дадада, а ниже маленькими буквами напейсано "повысить летальность НА 62-82% у пожилых может быть"

    Ну как все остальные новасти для доверчивых ковидидиотов.
  • Підлога Маккартні
    В Нью-Йорке (США) обнаружен новый штамм коронавируса "Йота" с летальностью до 82%. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4665
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