В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 10 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 122 новые подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 31).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 648 человек;
летальных случаев - 25;
выздоровели - 1 160 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 633 человека,
методом ИФА - 8 963 человека,
экспресс-тестами - 20 604 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 261 354 человека;
выздоровели - 2 193 752 человека;
летальных случаев - 53 149;
проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях", - рассказали в Минздраве.