В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа

В Киеве подросток (2003 г. р.) выпрыгнул из окна 8-го этажа, когда на вызов о домашнем насилии в отношении бабушки выпрыгнувшего приехали полицейские.