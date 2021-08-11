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В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа

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В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа
В Киеве подросток (2003 г. р.) выпрыгнул из окна 8-го этажа, когда на вызов о домашнем насилии в отношении бабушки выпрыгнувшего приехали полицейские.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органов.

Инцидент произошел вчера, 10 августа, вечером в Днепровском районе Киева. Полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука Шинкаря (2003 г.р.) над своей бабушкой. Однако, при попытке правоохранителей выяснить обстоятельства конфликта внук выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже.

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Шинкар был госпитализирован. 

По данному инциденту проводится проверка.

Топ комментарии

  • Андрей Нешевченко
    "Шинкар"(с). Не очень понятно. Этот 18-летний "подросток" владел или работал в питейном заведении???
  • Оберст Шмидт
    Бабушка осмелела в присутствии полицейских.
  • Привет
    Рэдбула принял...альонку послушал...и решил полетать...
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