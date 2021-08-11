Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель. ФОТО

Утром 11 августа в селе Новоселовка Вторая (Донецкая область) во время вражеского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб мирный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, событие произошло около 6:40 в селе Новоселовка Вторая Волновахского района.

Так, во время вражеского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб местный житель Долгой, 1935 года рождения.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Информацию о гибели гражданского также подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook и выложил соответствующее фото:



Фото: Кириленко/Facebook