Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук (НАН) Украины по развитию эпидемии, который обнародован на сайте НАН.
Согласно прогнозным вычислениями, в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых выражений, среднее количество новых случаев равно:
-1008 - в течение недели 11-17 августа;
-1285 - в течение недели 18-24 августа.
По данным ученых, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.
"Заболеваемость в Украине растет умеренными, но стабильными темпами. Темпы роста новых выявлений составляют примерно 24% в неделю, что соответствует периоду удвоения около 3,5 недель", - следует из доклада.
"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях. Стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня. Быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций возрастает медленно", - подчеркивают ученые.
Напомним, на утро 11 августа в Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19.