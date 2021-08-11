Начальник столичной полиции Крищенко уходит в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крищенко сообщил в Facebook.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто - успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям", - говорится в сообщении.

"Всегда считал и буду считать: самое ценное, что есть в жизни - это люди. Поэтому я благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневная нагрузка. Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления. И я уверен, что вы и впредь работать не сбавляя темп и обороты", - добавил Крищенко.

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