Новости • Коронавирус и карантин

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

73811
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировали 609 701 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 092 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 204 800 030 случаев инфицирования, из них 609 701 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 327 154 человека, из них 10 092 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 183,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 65-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 41-ю и 6-ю позицию соответственно.

Топ комментарии

  • алекс философ
    Кожен день від ускладнень пов'язаних з палінням помирає більше 20 тисяч людей.
    За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
    Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
    А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
  • юрий П cf937564
    всё просто. шарик перенаселён,бежать с шарика некуда,чтобы там не трындели Маск и ему подобные. выходит один-проредить население шарика и по возможности сделать репродуктивное население пустым. вот и придумали ковид для прореживания,и прививки для способного к репродукции населения.
  • Андрей Нешевченко
    Хе-хе-хе... четыре новости назад отмотай. И удивись. Там как раз о том, как вакцинатор(ша) сходила на прививку. Мементо мори. Моментально, в море.(с).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости