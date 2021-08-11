Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник
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Полицию Киева после отставки Андрея Крищенко возглавит Иван Выговский - начальник полиции Полтавской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. На его место, по данным источников Цензор.НЕТ, будет назначен начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.
Ранее Выговский возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.