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Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник

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Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник
Полицию Киева после отставки Андрея Крищенко возглавит Иван Выговский - начальник полиции Полтавской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. На его место, по данным источников Цензор.НЕТ, будет назначен начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.

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Ранее Выговский возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

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Топ комментарии

  • Святослава
    Выговский - это холуй Ермака Главой Нацполиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник - Цензор.НЕТ 3142 .Монастырский слился и не смог поставить своего человека.
  • Герхард
    Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Полтавской области назначили Ивана Выговского. 14 февраля 2020

    Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
    У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
  • Olexandr Chornogorodskij
    прально, тре лояльні ваві люди. а не всілякі *герої*.тим паче майданом бздить, і вова бздить не менше
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