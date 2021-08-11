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"Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ

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"Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения выразили сильное недовольство ситуацией с неравенством при распределении вакцин между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишут западные СМИ.

По словам высокопоставленного советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлворда, мировые лидеры и главы фармацевтических компаний должны предпринять шаги для того, чтобы положить конец "постыдному" вакцинному неравенству.

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами. - Ред.). Это те, кто является главами государств, заключающих контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины", - сказал Эйлворд.

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны... будут вакцинированы", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Stranger UA ef1615b4
    Боярышник упустил...нескрепно это.
  • Андрей Нешевченко
    А хрен зна. Наверное этому Эйлворду нравится сочетание единицы и нолика. "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7390
  • Лена Костина
    Бесконечная бредятина)). Можно подумать, что Фарма компашки возглавляют чел, не заинтересованные)). Колитесь больше и чаще)). Их девиз
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