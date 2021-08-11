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В Украине слишком низкие показатели рутинной иммунизации детей по возрасту, - ЦОЗ

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В Украине слишком низкие показатели рутинной иммунизации детей по возрасту, - ЦОЗ
В Украине слишком низкие показатели иммунизации детей по возрасту. По расчетам нынешней тенденции за 6 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 70%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

По состоянию на 1 июля 2021 года 36,6% детей получили защиту от туберкулеза. 38,2% детей до 1 года вакцинировали от коклюша, дифтерии и столбняка, еще меньше - 35% детей в 18 месяцев, 31,6% - в 6 лет.

От полиомиелита привито 39,6% детей до 1 года, 37,9% - в 18 месяцев, 38% - в 6 лет. 40,6% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей по возрасту, осознавать и сопоставлять риски и преимущества вакцинации. Современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни", - отмечают в Центре общественного здоровья.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Антиваксеры даже собственных детей не жалеют.
  • Антип61
    Этого следовало ожидать. Посмотрите результаты последних президентских и парламентских выборов и прочитайте это:
    "Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."
  • вован_непутЕн
    Вот как раз новость про это: https://censor.net/ru/news/3282027/facebook_zakryl_set_antivaktsinatorov_eyu_upravlyali_iz_rossii
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