$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
Правоохранители установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. К схеме женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - главу правления благотворительной организации.
Согласно плану злоумышленников, женщина подысказал якобы кандидата на должность главы Николевской ОГА.
"За это требовала у последнего 600 тыс. долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению", - говорится в сообщении.
Вчера, 10 августа, оперативники и следователи при силовой поддержке областного управления "КОРД" задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тыс. долл. США. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.